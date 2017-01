L'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) a publié son observatoire des antennes-relais de la téléphonie mobile en décembre 2016.

En 4G, les opérateurs utilisent 31 180 sites d'antennes-relais, en hausse de 8 110 sur un an, dont 27 090 en activité, en hausse de 6500 sites sur un an. Bouygues Telecom a pris la tête du classement sur Orange, tandis que SFR a rattrapé son retard en étant l'opérateur qui a le plus déployé. Ainsi, :