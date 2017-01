SFR utilise la plateforme ShowRoomPrive pour proposer ses forfaits mobiles et Internet à moindre coût, notamment avec les offres RED by SFR. Jusqu'au 4 janvier 2017, SFR met en avant sur la plateforme son système de sécurité connecté Home by SFR.

Ainsi, l'opérateur propose son Pack Alarme Vidéo à 29€ au lieu de 149€. Ce dernier comprend :