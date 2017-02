Le second jeu vidéo de Nintendo, Fire Emblem Heroes, débarque sur Android et iOS, 2 mois après son...

L'ANFr a enregistré plus de 31 000 sites 4G dont plus de 28 000 sites en activité. SFR dépasse...

SFR propose pour la Saint Valentin d'offrir un smartphone à sa moitié avec les forfaits Power et...

Bouygues Telecom et Cellnex ont conclu un accord pour la vente de 1800 sites et la construction de...

NRJ Mobile offre un bonnet Archos Music avec l'achat d'un mobile et d'un forfait.

Jusqu'au 31 mars, NRJ Mobile propose son forfait Ultimate Speed 5Go à 26,99€/mois via un code. Il...

SFR libère son service VoD, SFR Play VoD, et le propose aux non-abonnés aux offres de SFR. Ce...

En plus de La Box Power, SFR propose également des chèques cadeaux de 100€ avec les forfaits mobile...

Le fonds d'investissment Mediawan de Niel, Pigasse et Capton est entrée en négociation pour la...

SFR offre 100€ de chèques-cadeaux pour la souscription d'un forfait La Box Power et supérieur, en...

Bouygues Telecom a lancé une ODR de 120€ sur les forfaits Sensation 5Go et plus en cas de...

Orange et Ericsson ont fait une démonstration de la 5G : les débits dépassent les 10Gbps.

Après Moz://a Firefox, Google Chrome active le marquage des connexions non-sécurisées et WebGL 2.0...

Bouygues Telecom, Orange et SFR ont annoncé leurs taux de couverture 4G : 85, 88 et 81% de la...

Coriolis a décidé de prolonger la promotion Brio 2h 50Mo à 2€/mois pendant 1 an puis 3,50€/mois.

Apple vient de mettre à jour ses systèmes d'exploitation macOS, iOS et watchOS ainsi que son...

Jusqu'au 6 février, RED by SFR revient à des promotions plus classiques avec la RED Box à 19,99€/...

En ce début d’année, SFR a présenté un bilan de ses réseaux fixe et mobile en 2016. Une année...

En plus de la 4GBox, Bouygues Telecom met en place ses nouveaux #BonusSensation et la fin de la...

Un an après, le réseau Megalis accueille les services de son partenaire Orange.

Après avoir dévoilé La Box Plus, SFR lance le Décodeur Plus, permettant aux abonnés ADSL/FTTH de...

Chaque mois, EchosDuNet by Selectra propose un comparatif des offres DSL, Fibre (avec les RIP) et...

Google abandonne son projet de drônes pour l'accès Internet et Titan Aerospace. Il va se concentrer...

A partir du 17 janvier, les offres Canal (Panorama, Famille et Essentielle Famille) sont modifiées...

HTC a annoncé 2 nouveaux smartphones pour se relancer, le HTC U Play et le HTC U Ultra.

Sosh propose des soldes sur les iPhones d'occasion (4S, 5S et 6) jusqu'à équisement du stock, avec...

Pour ce mois de janvier, Microsoft apporte que 4 correctifs pour Windows, Office, Edge et Adobe...

Bouygues Telecom a ouvert ses soldes sur les téléphones mobiles et les accessoires mobiles.

RED by SFR se lance dans les soldes avec des RED Deal avec un Bonus Internet x10 pour RED 1Go et...

L'ARCEP lance une consultation pour utiliser des fréquences 2,6GHz et 3,5GHz à destination de la 4G...

