La journée internationale de la protection des données aura lieu samedi. Des associations autour de l'informatique et de la vie privée organisent des évènements pour former et discuter autour de la protection des données, les cafés vie privée ou les cryptoparties. Durant ces évènements, des ateliers et des tables rondes vont expliquer et former les participants sur la protection des données, que ce soit en améliorant les mots de passe utilisés ou en chiffrant ses données.